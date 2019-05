Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,65 Euro belassen. Der Dialysespezialist sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Gewinnwachstum lasse sich so aber nicht auf das Gesamtjahr übertragen und es sei Vorsicht angebracht./ag/la

