München (ots) - Das Online-Portal HeilpraktikerFakten hat in seiner großen Umfrage viele Erkenntnisse aus den Bereichen Homöopathie und der Heilpraktiker-Branche gewinnen können.



Demnach kauft mehr als jeder Vierte mindestens einmal im Monat homöopathische Arzneimittel. Von den Befragten gaben außerdem knapp 70 Prozent an, dass sie schon mal Homöopathika eingenommen haben. Das bestätigt den aktuellen Trend, dass Beliebtheit und Nachfrage von homöopathischen Arzneimitteln weiter zunehmen.



Ulrich Sümper, Präsident des Bund Deutscher Heilpraktiker (BDH), freut sich über die aktuellen Umfrage-Ergebnisse: "Es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen der Homöopathie vertrauen. Das zeigt, dass Homöopathika helfen können, Beschwerden schnell und nebenwirkungsfrei zu heilen."



Die HeilpraktikerFakten-Umfrage hat zudem herausgefunden, dass viele Menschen auf der Suche nach einer Alternative oder Ergänzung zur Schulmedizin sind. Immerhin war fast jeder zweite Befragte schon mal bei einem Heilpraktiker. Einig waren sich die Teilnehmer bei dem Thema Integrative Medizin - das heißt das Miteinander der klassischen Schulmedizin und der Komplementärmedizin (wie Naturheilkunde und Homöopathie). 74,76 Prozent wünschen sich genau diese Integrative Medizin. Sümper meint dazu: "Die Zahlen zeigen ganz deutlich, was ich und viele meiner Kollegen im täglichen Umgang mit den Patienten erfahren. Die Integrative Medizin ist gewünscht. Als Heilpraktiker und als Verband stehen wir dem offen und positiv gegenüber."



