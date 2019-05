Unterföhring (ots) -



"Keine Frage: Bei den neuen Turbo-Biestern mit ihren über 600 PS brauchen die Piloten Eier", erklärt Timo Scheider. Der zweimalige DTM-Champion freut sich vor dem ersten Rennwochenende auf dem Hockenheimring auf eine spannende und spektakuläre Saison. "Es dürfen auch gerne mal die Fetzen fliegen. Ich hoffe, dass die Neuerungen etwas Pfeffer in die Sache bringen. Auf die Fahrer kommt ein Haufen Arbeit zu", sagt Scheider, der wieder als Experte für SAT.1 im Einsatz sein wird. Der Sender zeigt die DTM-Rennen live - mit einheitlichen Sendezeiten. An jedem Renn-Samstag und -Sonntag berichtet die "ran racing"-Crew mit Andrea Kaiser, Matthias Killing, Eddie Mielke und Experte Scheider ab 13:00 Uhr.



Digitale Verlängerung: Auf ran.de und via "ran"-App bekommen die Motorsportfans das komplette DTM-Paket. Die Qualifyings und die Freien Trainings gibt es hier im Live-Stream zu sehen. ranDTM - im Social Web wird die DTM-Community mit zusätzlichem Content und aktuellen News live von der Strecke versorgt.



18 Fahrer haben ab dem kommenden Wochenende nur ein Ziel: DTM-Meister 2019 werden! Einer von ihnen wird der erste DTM-Pilot sein, der die Schallmauer von 300 km/h durchbricht. Die neuen Turbo-Motoren machen es möglich. Weitere Neuerungen: Keine technischen Hilfen beim Start, dafür aber 30 Zusatz-PS auf Knopfdruck zum Überholen. Spannend wird auch, wie sich Aston Martin als Neuling gegen Audi und BMW behaupten kann. Der Dienstwagen-Hersteller von James Bond geht bei seiner Premierensaison mit vier Boliden an den Start.



