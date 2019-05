Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich eines Medienberichts über einen möglichen Verkauf von Thomas Cook auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Für die Lufthansa wie auch IAG und EasyJet sieht Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nur wenig Potenzial aus einer Aufspaltung des Tourismuskonzerns. Die Lufthansa würde ohnehin eine neue Ablenkung von den Problemen bei der Billigflugtochter Eurowings riskieren./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 05:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 05:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2019-05-02/13:39

ISIN: DE0008232125