Infineon und AMD widersetzen sich der Halbleiterflaute

In den letzten Jahren sorgten die hiesigen Chiphersteller bei Investoren für satte Kursgewinne. Nun sind sich Experten einig, dass es mit der Hausse vorerst vorbei sein könnte. Dennoch gibt es Werte, welche sich dank einzigartiger Spezialisierungen und Kostenmodellen der kommenden Wachstumsstagnation widersetzen könnten.

Wenn man den Worten des Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie Glauben schenken soll, ist das boomende Geschäft in der Halbleiterindustrie für die kommenden Jahre vorerst auf Eis gelegt. Während die Umsätze in der Branche in den letzten Jahren jährlich um knapp 9 Prozent gewachsen sind rechnen Marktexperten für die nächsten Jahre mit jährlichen Umsatzsteigerungen von maximal 3 Prozent, so Ulrich Schäfer vom ZVEI. Die dafür verantwortlichen Stellschrauben sind vor Allem erhöhte Unsicherheiten im chinesischen Markt als auch historisch niedrige Preise für Speichermedien.

