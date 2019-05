Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Orange-Aktien nach Zahlen des Telekomanbieters und seines Konkurrenten Altice mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die jüngsten Resultate hätten neue Sorgen um die Wettbewerbssituation in Frankreich hervorgerufen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Eigene Gespräche hätten ihn aber in seiner Einschätzung bestärkt, dass der Konkurrenzdruck moderater geworden ist. Dies könne die Umsatzentwicklung in diesem Jahr positiv beeinflussen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 10:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0112 2019-05-02/13:58

ISIN: FR0000133308