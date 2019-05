Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für GlaxoSmithKline (GSK) nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Das erste Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie habe ihr Berechnungsmodell aber nur geringfügig angepasst. Bei GSK gehe es nach wie vor um noch zu liefernde neue Produkte und darum zu zeigen, dass die neue Strategie sich auszahle./stk/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0114 2019-05-02/14:01

ISIN: GB0009252882