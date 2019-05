Seit 2010 hat Grand Master in Masis in Armeniens Ararat-Region seinen Maschinenpark vollständig erneuert. Vier Rapida 106 drucken bereits im Unternehmen. Eine fünfte kommt im Mai dazu. Sie soll im Frühsommer die Produktion aufnehmen. Dann hat das Unternehmen seinen gesamten Park an Bogenoffsetmaschinen auf Koenig & Bauer umgestellt.Grand Master gehört seit 2006 zur Grand Holding, dem mit rund 9.500 Beschäftigten größten Arbeitgeber und Steuerzahler in Armenien. Sie ist zugleich größter Investor und Exporteur Nr. 1 des Landes. Im Druckunternehmen Grand Master produziert daneben Flexo- und Tiefdrucktechnik. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...