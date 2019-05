Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzkrisen in den letzten 20 Jahren hatten ihren Ursprung in der leichten Zugänglichkeit zu kostenlosen Krediten aufgrund der ultra-expansiven Geldpolitik der Notenbanken, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Der Grenznutzen dieser Geldpolitik aber bleibe weiter umstritten, wahrscheinlich sei er ja schon negativ. Sparer und Investoren in die Finanzmärkte würden durch ZIRP und NIRP gewissermaßen enteignet, da sie keine Zinsen für die Kreditvergabe mehr erhalten würden. Viele Kreditoren seien aber sogar finanziell abhängig von den Zinseinnahmen (Rentenversicherungen, Pensionsfonds etc.). Negative Zinsen, die für Einlagen bei der Zentralbank anfallen würden, würden in erheblichem Maße die Ertragsentwicklung der Geschäftsbanken belasten. ...

