Bordeaux, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Herausforderung: Steigerung der Geschäftseffizienz von Bike-Sharing



Cykleo ist der Betreiber des Bike-Sharing-Systems V3 in Bordeaux Métropole: 172 Stationen auf einer Fläche von 579 km2. Für das System werden Agenten von Cykleo benötigt, um die Anzahl der an den Stationen befindlichen Fahrräder auszugleichen, sodass Nutzern jederzeit ein Fahrrad bzw. ein Docking-Platz zur Verfügung steht. Um seine Ausgleichstrategie verbessern zu können, möchte Cykleo seine Geschäftseffizienz steigern.



Lösung: künstliche Intelligenz



Gegenwärtig nutzt Cykleo ein einzigartiges Prognosetool für die Verwaltung seiner Straßeneinsätze: BikePredict Redistribution. Mittels Algorithmen künstlicher Intelligenz bietet das Tool basierend auf prognostizierten Risiken Echtzeit-Aufschluss darüber, welche Regelungsmaßnahmen an jeder Station vorgenommen werden müssen.



Die Agenten optimieren ihre Route anhand verschiedener empfohlener Aufgaben, die an diesen Prioritäten und ihren jeweiligen Arbeitszonen orientiert sind.



Cykleo erhält vollständig digitalisierte Tools:



- Webschnittstellen mit einer Aufgaben- und Prioritätenliste, Echtzeitansicht des Netzwerks auf der Karte, eine Liste kürzlich durchgeführter Tätigkeiten und eine Analyse der Daten, um Betriebsindikatoren zu überwachen (Verfügbarkeit von Stationen, Anzahl der umgestellten Fahrräder, Betriebszeit) - Mobile Anwendung für die Feldbetreiber



"BikePredict Redistribution ermöglicht uns ein einfacheres Briefing zu Beginn jeder Tour, indem ein allgemeiner Überblick geboten wird. Ich kann Aufgaben priorisieren und meine Agenten orientieren sich dann an der mobilen Anwendung, die ihnen eine effiziente Arbeitsweise ermöglicht. Deshalb handelt es sich hierbei, um ein wichtiges Management-Tool für unseren Alltag. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Mitarbeiterschulung. Neue Agenten freuen sich immer sehr, ein Produkt in ihren Händen zu halten, mit dem sie sich schnell das nötige Fachwissen aneignen können."



- Nicolas Meillan, South-West Operations Manager, Cykleo



Ergebnisse:



- 21 % weniger umgestellte Fahrräder



Dank Prognosen zur Nutzernachfrage durch künstliche Intelligenz können Agenten beim Umstellen von Fahrrädern effizienter vorgehen und beispielsweise vermeiden, dass Fahrräder an einer Station unnötigerweise entfernt werden. So lassen sich Betriebskosten auf digitale Weise exzellent senken.



- 17 % verbesserte Verfügbarkeit



Insgesamt konnte das Bike-Sharing-System verbessert werden, da es nun weniger vollständig belegte bzw. leere Stationen gibt.



- Anpassung an verändertes Nutzerverhalten



Das Verhalten von Nutzern ändert sich ständig. Das von Qucit entwickelte auf künstlicher Intelligenz basierende Modell beruht auf maschinellem Lernen und wird regelmäßig neu kalibriert. Dieses einfache und effiziente Tool passt sich kontinuierlich an die Nachfrageentwicklung an, einschließlich der Einführung von e-Bikes im Mai.



"Wir sehen, dass die Anzahl der umgestellten Fahrräder zurückgeht. Dieser Fortschritt in der Arbeitsweise reduziert professionelle Risiken. Darüber hinaus hat dies keinen Einfluss auf die Verfügbarkeitsraten."



- Nicolas Meillan



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/877297/Qucit_Logo.jpg)



(PDF: https://mma.prnewswire.com/media/877439/Cykleo.pdf)



Kontaktdetails



contact@qucit.com



OTS: Qucit newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134476.rss2



Pressekontakt: aurelien.belhocine@qucit.com +33-623419009