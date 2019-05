Nach jeweils starken Zahlen hat das Hebeldepot-Team von DER AKTIONÄR Teile seiner Positionen auf Aixtron und Dialog-Semiconductor gewinnbringend verkauft. Ein Neugang befindet sich in Gestalt eines Calls auf Fielmann seit Montag im Depot.



Was die Story dahinter ist, verrät Thomas Bergmann im Interview. Außerdem gibt es ein Update zu den Postionen auf den WANT-Index, Microsoft, K+S, Continental, Freenet, Allianz, BASF und Visa. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.