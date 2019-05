NEW YORK (Dow Jones)--Der Baumaschinenhersteller Caterpillar erhöht seine Quartalsdividende um 20 Prozent auf 1,03 US-Dollar je Aktie. Die Ausschüttung soll zudem in den kommenden vier Jahren jeweils mindestens mit einer hohen einstelligen Rate zulegen, kündigte der Konzern anlässlich eines Investorentages an. Das sei Teil des Planes, fast den gesamten freien Cashflow aus dem Maschinenbau, Energie- und Transportgeschäft an die Aktionäre weiterzureichen.

Caterpillar kündigte zudem an, den Umsatz bis 2026 auf 28 Milliarden Dollar zu verdoppeln, gerechnet von den 2016 erzielten 14 Milliarden Dollar.

