Baden-Baden (ots) - Den Erlös von 4.700 Euro erzielte ein von allen französischen Fußballweltmeistern unterschriebenes Nationaltrikot des Stürmerstars Kylian Mbappé unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Den Zuschlag erhielt ein Bieter aus der Normandie. Das Trikot des jungen WM-Champions war das begehrteste Stück einer großen Charity-Auktion zugunsten der Stiftung it's for kids, bei der auch zahlreiche weitere Prominente besondere Sammlerstücke hergaben - darunter Panikrocker Udo Lindenberg und Comedy-Star Atze Schröder. Insgesamt kamen bei der Versteigerung 22.071 Euro für die Stiftung zusammen.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 8,3 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



