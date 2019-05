Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG Unternehmen: PSI AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Q1 19 Ergebnisse Empfehlung: Hinzufügen seit: 02.05.2019 Kursziel: EUR 19,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16/06/2009 Vormals: Kaufen Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00. Zusammenfassung: Das Q1/19-Ergebnis lag nahe an unseren Prognosen und zeigte einen Umsatzanstieg um 13,7% auf EUR 52,0 Mio. (FBe: EUR 50,5 Mio.; Q1/18: EUR 45,7 Mio.) und einen Anstieg des EBITs um 6,0% auf EUR 3,0 Mio. (FBe: EUR 3,0 Mio.; Q1/18: EUR 2,8 Mio.). Auftragseingang und Auftragsbestand erreichten mit EUR 97 Mio. (+ 4,3% gegenüber Q1/18) bzw. EUR 184 Mio. (+ 5,7% gegenüber Q1/18) ein neues Rekordniveau. Unter Ausklammerung der Übernahme des PRINS Smart Grid Control-Geschäftes (konsolidiert ab 1. Januar 2019) stieg der Umsatz um 10,2% auf EUR 50,4 Mio., und das EBIT legte um 45% auf EUR 4,1 Mio. zu, welches einer EBIT-Marge von 8,0% (Q1/18: 6,1%) entspricht. PSI hat bereits im ersten Quartal den Löwenanteil der Integrationskosten in Bezug auf PRINS gebucht. Währenddessen fördert die Vollendung der Migration vieler Produkte auf die neue, anpassungsfähigere Softwareplattform der Gruppe das Umsatzwachstum. Aus unserer Sicht ist PSI gut aufgestellt, um die Guidance einer 10%-Steigerung von Umsatz und EBIT für 2019 zu erreichen. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung sowie unser Kursziel von EUR 19,00 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 19.00 price target. Abstract: Q1/19 results were close to our forecasts showing a 13.7% increase in sales to EUR 52.0m (FBe: EUR 50.5m; Q1/18: EUR 45.7m) and a 6.0% increase in EBIT to EUR 3.0m (FBe: EUR 3.0m; Q1/18: EUR 2.8m). The order intake and order backlog both reached new record levels at EUR 97m (+4.3% vs. Q1/18) and EUR 184m (+5.7% vs. Q1/18). Stripping out the acquisition of the PRINS smart grid control business (consolidated from 1 January 2019) sales rose 10.2% to EUR 50.4m and EBIT jumped 45% to EUR 4.1m, equivalent to an EBIT margin of 8.0% (Q1/18: 6.1%). PSI already booked the lion's share of integration costs with respect to PRINS in Q1. Meanwhile, the completion of migration of many products to the group's new, more adaptable software platform is helping the top line. In our view, PSI is well placed to reach 2019 guidance for a 10% increase in sales and EBIT. We maintain our Add recommendation and price target of EUR 19.0. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17929.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

