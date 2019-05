Die Apple-Aktie legte am Mittwoch, nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts am Dienstag, um fast 5 Prozent zu, wobei der aktuelle Aktienkurs um die 210 US-Dollar-Marke schwankt. Wenn Anleger vor 10 Jahren in Apple investiert hätten, hätte sich diese Entscheidung durchaus ausgezahlt. Nach Berechnungen von "CNBC" wäre eine Investition von 1.000 US-Dollar, die am 1. Mai 2009 getätigt wurde, bis zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...