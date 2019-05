NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wird am Donnerstag zum Start mit einer Erholungsbewegung erwartet, nachdem es am Vortag abwärts gegangen war. Am Mittwoch hatte Fed-Präsident Jerome Powell Hoffnungen auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik zerstreut, weil er die niedrige Inflation mit kurzfristigen Ursachen begründet hatte.

Am Donnerstag blicken die Anleger wieder mehr auf die von Powell hervorgehobene positive Lage der Wirtschaft, die von den Teilnehmern aber nicht so stark eingeschätzt wird, dass Zinsanhebungen drohen. Im übrigen rücken Konjunkturdaten in den Fokus, so die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten vor dem großen Monatsbericht am morgigen Freitag. Später am Donnerstag folgt der Industrie-Auftragseingang.

Under Armour stark - Dowdupont schwach

Daneben läuft die Berichtssaison weiter. Vorbörslich hat der Sportartikelhersteller Under Armour mit Zahlen überzeugt, die Aktie rückt um gut 3 Prozent vor.

Der Chemiekonzern Dowdupont hat unter höheren Integrations- und Separationskosten sowie unter einer schwächeren Nachfrage gelitten und einen herben Gewinneinbruch verzeichnet. Die Aktie verliert 0,7 Prozent.

Etliche Unternehmen haben bereits am späten Mittwoch über ihre Zahlen informiert. Ein enttäuschender Ausblick setzt die Aktie von Qualcomm vorbörslich unter Druck. Der Kurs fällt um 2,2 Prozent.

Dagegen traut sich Zynga im Geschäftsjahr nun mehr zu, die Aktie haussiert um 14 Prozent.

Fitbit werden noch nicht gehandelt und dürften zulegen, nachdem Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen.

Cree sacken dagegen um über 9 Prozent ab, nachdem das Unternehmen beim Umsatz die Erwartungen verfehlt hatte. Auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr enttäuschte.

Bei Avis Budget verringerte sich zwar der Verlust im ersten Quartal, doch verfehlte der Umsatz die Erwartungen.

Derweil kauft der Mischkonzern 3M im Bereich der Medizintechnik mit Milliardenaufwand zu. Das Unternehmen übernimmt die Acelity Inc von einem Konsortium um Apax Partners zu einem Unternehmenswert inklusive Schulden von knapp 6,7 Milliarden US-Dollar. Für die Aktie geht es um 0,3 Prozent abwärts.

Euro um 1,12 Dollar

Am Devisenmarkt hält der Dollar die Aufschläge vom Vortag. Als falkenhaft interpretierte Aussagen der US-Notenbank hatten ihn deutlich nach oben gebracht. Der Euro verharrt nun auf dem gesunkenen Niveau um 1,12 Dollar nach einem Vortageshoch bei 1,1265.

An den Rohstoffmärkten belastet der feste Dollar. Der Ölpreis wird zudem gedrückt von starken US-Produktionsziffern vom Mittwoch. Dagegen treten die potenziell stützenden verschärften Sanktionen gegen den Iran in den Hintergrund. Sie sind zum Monatsbeginn in Kraft getreten. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI fällt um 1,4 Prozent auf 62,99 Dollar, Brent verliert ebenfalls 1,4 Prozent auf 71,14 Dollar.

Der Goldpreis gibt 0,4 Prozent auf 1.272 Dollar nach, belastet auch von der Aussicht, dass keine Zinssenkung ansteht.

Die Anleihen geben nochmals etwas ab. Am Vortag schmolzen zwischenzeitliche Gewinne mit den Aussagen des Fed-Präsidenten ab. Weiter fallenden Notierungen treiben die Zehnjahresrendite um 1,6 Basispunkte auf 2,52 Prozent.

