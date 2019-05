Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lufthansa von 26 auf 25,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei für die Fluggesellschaft "grauenvoll" gewesen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen übe sich aber weiter in Zuversicht, dass die Sommermonate eine Wende zum Positiven bringen werden. Er nahm Anpassungen an seinen Schätzungen vor und bleibt optimistisch für die künftige Umsatzentwicklung./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2019-05-02/14:59

ISIN: DE0008232125