Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Der neu eingeführte aromatisierte Whiskey "Crown Royal Peach" des Spirituosenkonzerns entwickelte sich extrem gut, schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er übertreffe auch andere erfolgreiche neue Marken aus demselben Hause./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 04:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2019-05-02/14:59

ISIN: GB0002374006