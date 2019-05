Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta038/02.05.2019/14:30) - In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der Anleihe mit variabler Verzinsung der Ferratum Capital Germany GmbH mit Laufzeit bis 2022 (A2LQLF) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.



Die Ferratum Capital Germany GmbH ist Anleihe-Emittentin und Teil der Ferratum Group. Als 100%-ige Tochter der finnischen Ferratum Oyj übernimmt sie Finanzierungs- und interne Dienstleistungsfunktionen für die Gruppen-Gesellschaften.



Die Ferratum Group ist 2005 als Pionier für mobile, kurzlaufende Mikrokredite an Privatpersonen in Europa gestartet und bietet seit 2016 auch Produkte mit längerer Laufzeit für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen an. Das Unternehmen hat schnell in 25 Länder in Europa, Afrika, Süd- und Nordamerika sowie in der asiatisch-pazifischen Region expandiert. Als Pionier der digitalen und mobilen Finanzdienstleistungs-Technologie ist Ferratum führend in ihrem Gebiet. Die Ferratum Bank plc, die im Jahr 2016 gegründet wurde, ist eine innovative mobile Bankplattform, die eine Reihe von Bankdienstleistungen einschließlich digitaler Zahlungen und Überweisungen in Echtzeit in einer einzigen App anbietet. Derzeit ist dieser Service in fünf europäischen Märkten erhältlich.



Der Kreditprozess von Ferratum basiert auf einem eigenentwickelten software-basierten Scoring-Modell, das die Kreditwürdigkeit des potenziellen Kunden bewertet. Nach Unternehmensangaben dauert eine Kreditentscheidung nur bis zu fünf Minuten. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 ist Ferratum kontinuierlich, profitabel und schnell gewachsen: Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen hat Ende 2018 rund 2,0 Millionen aktive und ehemalige Kunden, die ein Konto oder in der Vergangenheit einen oder mehrere Kredite erhalten haben. Davon haben zum 31.12.2018 etwa 792.000 Kunden ein mobiles Bankkonto oder hatten im Jahr 2018 ein aktives Darlehen.



Weiterhin hohes Umsatz- und Ergebniswachstum bei einer wieder leicht erhöhten EBT-Marge Die im März veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2018 zeigen weiterhin ein profitables Wachstum: Der Umsatz konnte um 18,3% auf 262,1 Mio. Euro gesteigert werden (Vj: 221,6 Mio. Euro) und bewegt sich damit im Rahmen der Vorhersage. Das Wachstum resultiert nach wie vor aus den beiden 2014 eingeführten Produkten PlusLoan (+ 8,8%) und Credit Limit (+27,5%), welche weiterhin sehr volumenträchtig sind. Der noch junge Bereich des "SME Business", verzeichnet eine Steigerung von 60% nach über 200% im Vorjahr. Hier werden Volumina bis 250.000 Euro an kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) mit Laufzeiten bis zu 18 Monaten ausgereicht. Der Geschäftsbereich MicroLoan ist zugunsten der zuvor genannten Segmente mit den nunmehr strategisch verfolgten längeren Laufzeiten geringfügig (-5%) zurückgefahren worden. Das Ergebnis vor Zinsen Steuern (EBIT) konnte auf 37,8 Mio. Euro (Vj: 31,8 Mio. Euro) bei gleichbleibender EBIT Marge von 14,4% gesteigert werden. Das EBIT soll im Jahr 2019 mehr als 45 Mio. Euro erreichen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ging leicht wegen höherer Zinskosten auf 22,3 Mio. Euro (Vj: 23,2 Mio. Euro) zurück, was einer EBT-Marge von 8,5% (Vj: 10,5%) entspricht. Hier wird die Finanzierung des Wachstums deutlich. In den kommenden Jahren soll sich diese Kennzahl wieder verbessern. Im Jahr 2019 will die Gesellschaft das "SME Buisness" und CreditLimit Segment weiter ausbauen. Ebenso will man zukünftig wesentliche Verbesserungen im Mobile Banking mit "Mobile Wallet" (+19% in 2018) erreichen.



Breiter Finanzierungsmix aus hohem Eigenkapital, mehreren Anleihen und Kundeneinlagen aus dem Bankgeschäft Nachdem die Ferratum Group bei ihrem Börsengang 2015 ihr Eigenkapital um nahezu 50 Mio. Euro erhöhen konnte, wurde das Eigenkapital durch die erfolgreichen Geschäftsjahre 2015, 2016, 2017 und 2018 zum 31.12.2018 auf nun 107,4 Mio. Euro (Vj: 105,2 Mio. Euro) gesteigert. Die geringere Steigerung zum Vorjahr ist dem starken Wachstum geschuldet. Die Ferratum Group weist im Jahr 2018 daher eine Eigenkapitalquote von 21,4% (Vj: 24,1%) aus. Die Eigenkapitalquote liegt damit - trotz der wachstumsbedingt erhöhten Kapitalbindung und der Bilanzverlängerung durch das Einlagengeschäft - weiterhin bei einem Vielfachen der branchenüblichen Eigenkapitalquote im Banken-Bereich. Neben der Eigenkapitalbasis finanziert sich die Ferratum Group durch Anleihen. Nachdem die Ferratum Bank plc ihre Anleihe mit variabler Verzinsung im Juni 2017 zu einem Ausgabekurs von 102,50% des Nennwerts um 15 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro aufgestockt hat, hat Ferratum Capital Germany im Jahr 2018 die Anleihe 18/22 mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 550 BP, Euribor floor at 0%) und einem Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die 4,00%-Anleihe 16/18 (Volumen 20 Mio. Euro) und die 8,00%-Anleihe 13/18 (Volumen 25 Mio. Euro) wurden im Oktober 2018 zurückgezahlt. Im April 2019 platzierte Ferratum Capital eine weitere Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 550 BP, Euribor floor at 0%) mit Laufzeit bis 2023 und einem Emissionsvolumen von 80 Mio. Euro, so dass die Fälligkeitsstruktur der Anleihen weiter verbreitert wurde.



Die Ferratum Bank bietet seit Anfang 2016 Festgeld- und Termingeldkonten mit Einlagenzinsen zwischen aktuell 0,60% p.a. und 0,95% p.a. an. Zum 31.12.2018 konnten die Kundeneinlagen auf 183,4 Mio. Euro (31.12.2017: 174,3 Mio. Euro) erhöht werden.



Ferratum Capital Germany-Anleihe mit Laufzeit bis 2022 Die im Mai 2018 emittierte Mittelstandsanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH ist variabel mit dem 3-Monats-Euribor plus 5,50% p.a. verzinst. Notiert der 3-Monats-Euribor wie aktuell negativ, so wird dieser mit 0,00% angesetzt. Das bedeutet auf aktueller Basis einen Zinskupon von 5,50% p.a. Die Zinszahlungs- und Zinsanpassungstermine sind vierteljährlich am 25.02., 25.05., 25.08. und 25.11. Die Anleihe ist endfällig am 25.05.2022. Im Rahmen der Emission wurden 100 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit der Anleihe nach Wahl der Emittentin ist in den Anleihebedingungen ab dem 25.11.2021 zu 101% des Nennwerts vorgesehen. Die Anleihegläubiger sind durch eine unwiderrufliche Garantie der Muttergesellschaft Ferratum Oyj abgesichert. Darüber hinaus ist die Anleihe unter anderem mit einer Verschuldungsbeschränkung und einer Transparenzverpflichtung ausgestattet.



Fazit: Attraktive Bewertung Aufgrund der nachhaltig hohen Ertragskraft und Solidität der Ferratum-Gruppe sowie der zusätzlichen Zins- und Rückzahlungsgarantie der Muttergesellschaft in Verbindung mit der Rendite von 5,61% p.a. (Kurs 100,05% am 30.04.2019) bewerten wir die Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH mit Laufzeit bis 2022 weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen).



Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Seit Fondsauflage liegt die jährliche Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttungsrendite in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar mit 5 von 5 Sternen beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS gehört laut GBC-Research zu den Hidden Champions. Aus insgesamt 9.000 von der GBC geprüften Publikumsfonds belegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen der 9 Spitzenplätze.



Hinweise zur Beachtung Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Pressemitteilung stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an