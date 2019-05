Der Investorentag von Walt Disney (WKN:855686) gab alles, was der Medienriese zu bieten hatte. Disney sprach mehr als drei Stunden lang über seinen kommenden Streaming-Service und lieferte an den meisten Fronten. Wir wissen jetzt viel mehr über Disney+ als vor Beginn der Präsentation. Spitzen wir unsere Mäuseohren und gehen einige der wichtigen Zahlen durch, die kurz nach Börsenschluss am Donnerstag bekannt wurden. 6.99 US-Dollar Disney sagte vor einem Jahr, dass es seinen Streaming-Service zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...