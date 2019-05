Wien (www.fondscheck.de) - Im Zuge der Vereinfachung der Konzernstruktur der C-QUADRAT Investment Group stellt sich die ARTS Asset Management GmbH neu auf, so die ARTS Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:ARTS bleibt in der C-QUADRAT Gruppe, tritt seit Herbst 2018 aber auch im Vertrieb - mit den bisherigen Mitarbeitern der C-QUADRAT Wealth Management GmbH - als eine eigene Marke auf. Bereits im Februar 2019 kam es zu Neuerungen in der Vertriebsstruktur und Gunther Pahl wurde zum Head Europe bestellt und verantwortet damit die Vertriebsaktivitäten in ganz Europa. ...

