Der Baukonzern Porr ist heute, Donnerstag, Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Attacke dauert an, betroffen ist die Kommunikation des Unternehmens, also die Telefonie und der Mailverkehr. Der Angriff ist auf die gesamte Firma gerichtet, Unternehmensdaten seien nicht betroffen, so Porr in einer Aussendung. Das Virus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...