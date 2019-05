Mainz (ots) - Samstag, 4. Mai 2019, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Besondere Lehrer



Eine angehende Lehrerin im Rollstuhl und ein Englisch-Lehrer mit Downsyndrom. Das ist nicht nur gelebte Inklusion. Es ist auch eine Chance, in der Schule fürs Leben zu lernen. Heike Hilgers wurde mit einem offenen Rücken geboren und sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Mit 50 Jahren lässt sie sich zur Lehrerin ausbilden und unterrichtet an einer Brennpunkt-Schule in Bremerhaven.



Tobias Wolf wurde mit dem Downsyndrom geboren. Als seine Eltern aus beruflichen Gründen mit ihm nach Amerika ziehen, lernt er dort auf spielerische Art und Weise Englisch. Eine Fähigkeit, die er heute als Assistant Teacher gerne an die Schüler einer Schule am Starnberger See weitergibt.



Samstag, 4. Mai 2019, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Elektroroller in der City - Zu schnell, zu gefährlich? Debatte um CO2-Steuer - Wie klimafreundlich können wir leben? Unterwegs mit der Polizei Wiesbaden - Vorsicht, ungesicherte Ladung! Hammer der Woche - Teure Brücke ins Nirgendwo



Samstag, 4. Mai 2019, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller Hohenstein



Fußball-Bundesliga, 32. Spieltag Topspiel: Werder Bremen - Borussia Dortmund



VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim Hertha BSC - VfB Stuttgart Bayern München - Hannover 96 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 32. Spieltag Hamburger SV - FC Ingolstadt VfL Bochum - 1. FC Magdeburg 1. FC Heidenheim - SV Sandhausen



Sonntag, 5. Mai 2019, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Rollt doch! Geschichten vom Auto



Neben der Wohnung oder dem eigenen Haus gibt es wenige Dinge, mit denen viele Menschen so emotional verbunden sind, wie mit dem eigenen Auto. Für viele ist es ein ganz wichtiges Stück "Freiheit". Doch mit der sich rasant verändernden Rolle des Automobils verändern sich langsam aber sicher auch viele Werte in unserem Zusammenleben. "sonntags" trifft Menschen, die ihr Auto glücklich macht, und berichtet über den Streit um den zunehmend knappen Verkehrsraum.



Die Sendung handelt ferner vom andauernden Boom der Pedelecs und der kleinen Elektroroller. "sonntags" gibt Tipps, wann man seinen Führerschein im Alter besser abgeben sollte oder warum es so schwer ist, Autofahrer mit Demenz davon zu überzeugen, dass es besser wäre, das Auto künftig stehen zu lassen.



Sonntag, 5. Mai 2019, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste



Am 5. Mai ist es so weit: Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in die Saison 2019. Andrea Kiewel präsentiert 21 neue Folgen, jeden Sonntag live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste n der Sendung am 5. Mai: Andrea Berg, Wincent Weiss, Michael Schulte, Mike Singer, Die Lochis, Ben Zucker, Alexa Feser, Thomas Anders, Christopher, Josh, der DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen und andere.



Weitere Highlights sind die Einweihung des neuen "Fernsehgarten"-Pools mit Synchronschwimmerinnen, eine anrührende Überraschung, Service mit dem Pflanzenarzt René Wadas und eine spektakuläre Tanzdarbietung unter dem Motto "Dance4Fans". Der TV-Dauerbrenner "ZDF-Fernsehgarten" wurde als "die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow" in das "Guinness-Buch der Rekorde" aufgenommen und präsentiert ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm aus Show, Artistik, Sport, Servicethemen und vor allem jeder Menge Musik.



21 Folgen "ZDF-Fernsehgarten" werden sonntags ausgestrahlt.



Sonntag, 5. Mai 2019, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball-Bundesliga: Nachspiel Rückblick auf den 32. Spieltag



Fußball-Story Aktuelle Reportage



Tennis: ATP-Turnier in München Zusammenfassung



Radsport: Tour de Romandie Aktueller Bericht



