Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Dank etwas höherer Frachtraten und einer vorteilhaften Kostenbasis dürften die operativen Ergebnisse der Reedereien Hapag-Lloyd und Maersk im ersten Quartal um mindestens 25 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Entwicklung der Nachfrage im Containerverkehr sei zwar mit Vorsicht zu betrachten, der Schwung scheine aber nach einem lahmen Jahresstart zuzunehmen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 08:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 08:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000HLAG475