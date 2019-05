In einer Sondernachricht teilt der australische Goldproduzent Blackham Resources Ltd. (ASX: BLK; WKN: A0KFUC; ISIN: AU000000AEK4) seinen Aktionären wesentliche Änderungen im Vorstandsbereich mit. Der bisherige CEO Bryan Dixon verlässt per 1. Mai 2019 nach 13 Jahren seine Position, bleibt aber in beratender Funktion dem Team erhalten. Milan Jerkovic übernimmt interimistisch diese Position solange, bis ein ...

