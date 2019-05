Und da ist er wieder, der "Börsenguru" Elon Musk. Nach den desaströsen Quartalszahlen aus letzter Woche, die er wenige Stunden lang mit seinen warmen Worten aus den Gedanken der Analysten wegzaubern konnte, fiel die Aktie in den letzten Tagen doch deutlich um 24 auf 234 Dollar. Und jetzt? Aktuell notiert die Tesla-Aktie vorbörslich mit +5%, je nach ECN etwas weniger oder etwas mehr Plus. Nach aktuellem Stand dürfte die Tesla-Aktie gut 12 Dollar höher in den Handel kommen, um die 246 Dollar herum.

Werbung: Gratis in Aktien und ETFs investieren. Null-Provision, Null-Aufwand! Erhalten Sie eine Gratisaktie im Wert von bis zu 100€

Grund dafür ist die vor wenigen Minuten publizierte Nachricht, dass Tesla sich mal wieder frisches Geld vom Kapitalmarkt holen wird. Insgesamt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...