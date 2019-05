Hannover (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) das geldpolitische Instrumentarium nicht angefasst, so die Analysten der Nord LB.Es bleibe ebenso beim Leitzins in Höhe von 0,75% wie auch beim unveränderten Volumen des Ankaufprogramms. Die Entscheidung des MPC sei einstimmig erfolgt. ...

