Tesla will sich mehr als zwei Mrd Dollar an frischem Kapital bei Investoren beschaffen. Der Hersteller hat angekündigt, neue Aktien im Wert von 650 Mio Dollar und Anleihen im Wert von 1,35 Mrd Dollar auszugeben. CEO Elon Musk wird weitere Aktien im Wert von zehn Mio Dollar kaufen. Das geht aus einer Mitteilung von Tesla an die Börsenaufsicht SEC hervor. Die Neuigkeit läuft der vielfachen Aussage Musks ...

