Anleger können sich heute zunächst offenbar auf einen ruhigen Handelsauftakt an der Wall Street einstellen. Im Fokus stehen nach wie vor die Fed-Sitzung von gestern Abend und die Bilanzsaison.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Under Armour, Tesla, Alibaba, Facebook und Expedia. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.