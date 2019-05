Mainz (ots) - Woche 20/19 Mittwoch, 15.05.



Bitte Zeitkorrekturen beachten:



23.25 Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe (ZDF 20.15 Uhr)



0.55 Wilsberg Nackt im Netz (von 20.15 Uhr)



2.25 Terra X Die Geschichte der Schönheit (1) mit Senta Berger (vom 6.11.2013)



3.10 Terra X Die Geschichte der Schönheit (2) mit Senta Berger (vom 9.11.2013)



3.55 Terra X Die Macht der schönen Konkubine Chinas Verbotene Stadt (vom 22.7.2010)



4.35 Terra X Tropenfieber - Wagnis im Dschungel Mary Kingsley unter Kannibalen (vom 10.3.2010)



5.20 Frag den Lesch Was ist der Mensch? (ZDF 28.5.2017)



5.35 Frauen, die Geschichte machten Elisabeth I. (vom 25.5.2014)











Woche 22/19 Freitag, 31.05.



Bitte Programmänderungen beachten:



6.00 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (4)



Deutschland 2018



6.30 Dicte Rachedurst Nach dem Roman "Vold & Magt" von Elsebeth Egholm (vom 20.12.2014)



Dicte Svendsen Iben Hjejle John Wagner Lars Brygmann Anne Skov Larsen Lærke Winther Ida Marie Svensson Lene Maria Christensen Bo Skytte Dar Salim Torsten Svendsen Lars Ranthe Otto Kaiser Peter Schrøder Linda Bentsen Ditte Ylva Olsen Rose Svendsen Emilie Claudius Kruse Christian Willadsen Ulrick Jeppesen



Musik: Jeppe Kaas Kamera: Niels Buchholzer Drehbuch: Oliver Ussing Regie: Kasper Barfoed Gemeinschaftsproduktion von mit TV4, westdänische Filmförderung, ZDF & ZDF Enterprises in Zusammenarbeit mit SF Film, TV2 Norge mit Unterstützung von Public Service Puljen, Nordisk Film & TV Fond & Media Dänemark 2012



(Die Sendungen "Gätjens großes Kino" und "Mord im Mittsommer" entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen.)



OTS: ZDFneo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105412 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105412.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121