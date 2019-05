Wochenlang haben Betrugsvorwürfe der Financial Times (FT) die Berichterstattung zu Wirecard dominiert. Dank der Bilanzvorlage in der Vorwoche und neuen Kooperationen wie am Fließband rückt nun aber endlich wieder das operative Geschäft in den Vordergrund. Alleine in dieser Woche hat der Zahlungsabwickler drei neue Partnerschaften bekanntgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...