BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die umstrittene Forderung von Juso-Chef Kevin Kühnert nach der Kollektivierung von Großunternehmen als nicht sinnvoll bewertet. "Ach, Gott sei Dank liegt meine Juso-Zeit schon über 30 Jahre zurück, da war er noch gar nicht geboren", sagte Scholz bei einer Veranstaltung des International Bankers Forum in Berlin. "Ich könnte ihm deshalb eine längere Liste von Vorschlägen machen, die sich auch nicht als sinnvoll erwiesen haben", fügte der SPD-Vize Scholz an. Zuvor hatte sich bereits SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil von der Forderung Kühnerts distanziert, die in der öffentlichen Debatte hohe Wellen geschlagen hatte.

May 02, 2019 10:08 ET (14:08 GMT)

