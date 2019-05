Es ist jedes Jahr dieselbe Frage: "Sell in May and go away"? Zumindest in Bezug auf die US-Märkte war das historisch betrachtet tatsächlich keine schlechte Entscheidung, denn in den Sommermonaten schneiden die großen US-Indizes tatsächlich schlechter ab. Droht das auch in diesem Jahr wieder? Was ist von den kommenden Monaten zu erwarten? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.