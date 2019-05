Wien (www.fondscheck.de) - Walter Schmitz, ein Urgestein des deutschen Fondsvertriebs, hat zum 1. Mai 90 Prozent der Anteile an Prima Fonds erworben - der Gesellschaft, die er einst selbst gegründet und 2013 dann verkauft hatte, so die Experten von "FONDS professionell".Die restlichen zehn Prozent hätten Marco Kantner und Frank Berberich mit ihrem Unternehmen Infos AG erworben. Entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE hätten Schmitz und Kantner auf Anfrage der Redaktion bestätigt. Verkäufer seien der Wiesbadener Finanzdienstleister VSP Financial Services und der Hamburger Maklerpool Netfonds. VSP habe 65 Prozent der Prima-Anteile, Netfonds den Rest gehalten. ...

