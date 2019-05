Die Aktie von ProSiebenSat.1 zieht am Donnerstag kräftig an. Am Nachmittag gewinnt der Titel über fünf Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird es jetzt zunehmend interessanter. Für den AKTIONÄR steht fest: Die Unterbewertung von ProSiebenSat.1 ist ungerechtfertigt. Die Aktie hat definitiv Nachholpotenzial.

