Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Der Kauf des türkischen Sachversicherers Ergo Sigorta sei zwar eine kleine Transaktion, aber gleichwohl unter finanziellen Gesichtspunkten attraktiv, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Deal bestätige seine Auffassung, dass der Versicherungskonzern bei Übernahmen eine hohe Disziplin an den Tag lege./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 15:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2019 / 15:23 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2019-05-02/18:00

ISIN: DE000TLX1005