Zürich (ots) - Die Frauengesundheit läuft bei der Entwicklung

neuer Medikamente zunehmend auf Sparflamme. Vor allem bei den

Indikationen rund um Schwangerschaft und Geburt tut sich kaum etwas

in den Laboren der Pharmaindustrie. Doch auch bei den Hormonen gibt

es kaum mehr Weiterentwicklungen. Die Ärzteschaft ist alarmiert.

«Wenn die Industrie so weitermacht, dann haben wir in ein paar Jahren

ähnliche Defizite in der Gynäkologie wie bei den Antibiotika», sagt

Bruno Imthurn, Direktor der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie

am Unispital Zürich, gegenüber der «Handelszeitung».



Besonders dramatisch ist die Situation in der Geburtshilfe. So

gibt es etwa keine Medikamente zur Verhinderung von Frühgeburten.

Ausgerechnet hier werden deshalb immer mehr Medikamente ausserhalb

der Indikationen verschrieben, für die sie zugelassen sind. Das führe

zu Unsicherheiten, warnt Olav Lapaire, Chefarzt für

Schwangerschaftsmedizin und Geburtshilfe am Unispital Basel.



