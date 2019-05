DAX mit neuem Jahreshoch, endlich eine gute Nachricht für Bayer

Am heutigen Donnerstag kletterte der DAX auf ein neues Jahreshoch und knackte zeitweise die Marke von 12.400 Punkten. Allerdings hielt sich die Euphorie in Grenzen.

Das war heute los. Die meiste Zeit des Tages bewegte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer im Bereich seines Vortagesschlusses. Der Ausflug nach oben war von kurzer Natur. Unter anderem, weil die US-Märkte keine besonders gute Vorlage geliefert hatten. Dort wussten Anleger offenbar nicht so ganz genau, wie sie das jüngste Fed-Sitzungsergebnis einordnen sollten. Die Notenbank hatte die Leitzinsen gestern unverändert gelassen. Einige Investoren hatten wohl gehofft, dass die US-Währungshüter die Forderungen von Präsident Donald Trump nach einer Leitzinssenkung erfüllen würden. Daneben blickten Investoren auf eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute vor allem Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) positiv von sich reden machen. Die Aktie des Wolfsburger Autobauers kletterte in der Spitze um rund 5 Prozent in die Höhe. VW kam zu Beginn dieses Jahres überraschend gut mit dem schwierigen Branchenumfeld zurecht. Zwar lieferte der Konzern im ersten Quartal weniger Autos an Kunden als im Vorjahr aus, konnte jedoch die Umsatzerlöse um etwa 3 Prozent auf 60 Mrd. Euro steigern. Außerdem wurden die Jahresziele bestätigt. Neben einem leichten Absatzplus fasst das Management für 2019 eine Umsatzsteigerung von bis zu 5 Prozent ins Auge. Bei der operativen Rendite vor Sondereffekten strebt Volkswagen nach wie vor einen Wert zwischen 6,5 und 7,5 Prozent an.

