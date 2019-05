Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street setzt am Donnerstag ihre Abwärtstendenz fort. Nachdem es zu Beginn des Handels noch nach einer Stabilisierung nach den Vortagesabgaben ausgesehen hatte, nehmen die Indizes am Mittag (Ortszeit) wieder Fahrt nach unten auf. Hintergrund ist die Dämpfung der Zinssenkungspekulationen durch die US-Notenbank am Vortag. Fed-Chairman Jerome Powell konnte die Investoren nicht überzeugen, dass der nächste Zinsschritt eine Senkung sein wird. Die überwiegend positiven US-Konjunkturdaten stützen das Sentiment dagegen nicht. Daneben macht die Berichtssaison weiter die Musik.

Der Dow-Jones-Index fällt um 0,9 Prozent auf 26.188 Punkte und liegt damit in der Nähe seines Tagestiefs. Für den S&P-500 geht es um 0,8 Prozent nach unten und der Nasdaq-Composite verliert 0,9 Prozent.

So ist der Auftragseingang der US-Industrie im März deutlicher als erwartet gestiegen. Er verbesserte sich um 1,9 Prozent, während Ökonomen nur ein Plus von 1,5 Prozent erwartet hatten. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg nach vorläufiger Rechnung deutlich stärker als erwartet, es war sogar die höchste Zuwachsrate seit dem dritten Quartal 2010. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 27. April auf dem Stand der Vorwoche verharrt. Die Blicke sind zudem bereits auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag gerichtet. Hier wird mit 190.000 neuen Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft gerechnet, die Arbeitslosenquote wird weiter bei 3,8 Prozent gesehen.

Under Armour stark - Dowdupont schwach

Daneben läuft die Berichtssaison weiter. Vorbörslich hat der Sportartikelhersteller Under Armour mit Zahlen überzeugt und die Prognose angehoben, die Aktie rückt in der Folge um 4,1 Prozent vor.

Der Chemiekonzern Dowdupont hat unter höheren Integrations- und Separationskosten sowie unter einer schwächeren Nachfrage gelitten und einen herben Gewinneinbruch verzeichnet. Die Aktie verliert 6,2 Prozent.

Etliche Unternehmen haben bereits am späten Mittwoch über ihre Zahlen informiert. Qualcomm hat zwar mit dem Ausblick enttäuscht, im zweiten Quartal aber etwas besser abgeschnitten als erwartet. Der Kurs steigt um 1,8 Prozent.

Für die Zynga-Aktie geht es um 5,3 Prozent nach oben. Der Videospiel-Hersteller hat mit den Ergebnssen für das erste Quartal überzeugt. Die Analysten von Baird meinten, die Zahlen bestätigten einen erfolgreichen Turnaround sowie eine gute M&A-Strategie, einen ermutigenden Ausblick für das organische Wachstum und eine geringere Abhängigkeit von der Markteinführung neuer Spiele. Fitbit geben nach Zahlen dagegen um 2,1 Prozent nach.

Derweil kauft der Mischkonzern 3M im Bereich der Medizintechnik zu. Das Unternehmen übernimmt die Acelity Inc von einem Konsortium um Apax Partners zu einem Unternehmenswert inklusive Schulden von knapp 6,7 Milliarden US-Dollar. Für die Aktie geht es um 1,1 Prozent abwärts.

Euro unter 1,12 Dollar

Am Devisenmarkt baut der Dollar die Aufschläge vom Vortag mit den starken Produktivitätsdaten noch aus. Als falkenhaft interpretierte Aussagen der US-Notenbank hatten ihn am Mittwoch deutlich nach oben gebracht. Der Euro fällt deutlicher unter 1,12 Dollar zurück nach einem Vortageshoch bei 1,1265 Dollar. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1182 Dollar.

An den Rohstoffmärkten belastet der feste Dollar. Die Ölpreise werden zudem weiter gedrückt von starken US-Produktionsziffern vom Mittwoch. Dagegen treten die potenziell stützenden verschärften Sanktionen gegen den Iran in den Hintergrund. Sie sind zum Monatsbeginn in Kraft getreten. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fällt um 3,7 Prozent auf 61,24 Dollar, Brent verliert 2,9 Prozent auf 70,06 Dollar.

Der Goldpreis gibt um 0,4 Prozent auf 1.271 Dollar nach und hat im Verlauf bei 1.266 Dollar ein neues Jahrestief markiert. Weiterhin belastet die Aussicht, dass keine Zinssenkung in den USA anstehen dürfte. Dazu kommen die überzeugenden US-Daten, welche die Zuversicht in die US-Konjunktur wieder steigen lassen.

Die Anleihen geben nochmals nach. Am Vortag schmolzen zwischenzeitliche Gewinne mit den Aussagen des Fed-Präsidenten ab. Weiter fallende Notierungen treiben die Zehnjahresrendite um 4,6 Basispunkte auf 2,55 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.188,11 -0,92 -242,03 12,26 S&P-500 2.901,09 -0,77 -22,64 15,73 Nasdaq-Comp. 7.978,78 -0,88 -70,86 20,25 Nasdaq-100 7.674,91 -0,99 -76,93 21,25 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,33 6,9 2,26 112,4 5 Jahre 2,34 6,3 2,28 41,9 7 Jahre 2,44 5,7 2,39 19,6 10 Jahre 2,55 4,6 2,50 10,3 30 Jahre 2,94 1,5 2,93 -12,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:42 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1182 -0,15% 1,1200 1,1203 -2,5% EUR/JPY 124,54 -0,18% 124,93 124,71 -1,0% EUR/CHF 1,1387 -0,08% 1,1403 1,1423 +1,2% EUR/GBP 0,8583 +0,01% 0,8581 0,8602 -4,6% USD/JPY 111,38 -0,03% 111,55 111,33 +1,6% GBP/USD 1,3028 -0,17% 1,3052 1,3020 +2,1% Bitcoin BTC/USD 5.404,51 +2,04% 5.322,51 5.241,26 +45,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,24 63,60 -3,7% -2,36 +30,5% Brent/ICE 70,06 72,18 -2,9% -2,12 +27,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,47 1.276,61 -0,4% -5,14 -0,9% Silber (Spot) 14,62 14,69 -0,4% -0,07 -5,6% Platin (Spot) 851,50 866,50 -1,7% -15,00 +6,9% Kupfer-Future 2,78 2,80 -0,7% -0,02 +5,6% ===

