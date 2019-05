XBiotech und das Cedars-Sinai Medical Center bewerten Bermekimab in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs und Cachexia

AUSTIN, Texas, May 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute die Aufnahme des letzten Patienten für seine Phase-I-Studie1 bekannt, bei der Bermekimab für die Behandlung von fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenadenokarzinom und Cachexie bewertet wird. Die Studie wird von dem leitenden Prüfarzt Andrew Hendifar, M.D., von der Abteilung für medizinische Onkologie, Leiter der Forschungsgruppe für gastrointestinale Krankheiten und Co-Direktor für Bauchspeicheldrüsenonkologie am Cedars-Sinai Medical Center2 durchgeführt. Insgesamt 18 Patienten wurden in die Studie aufgenommen.



1 NCT03207724

2 Diese Studie wurde teilweise durch einen externen Forschungszuschuss des Unternehmens unterstützt, das dieses Chemotherapieprodukt in den USA vermarktet.



Ziel der Studie ist es, die Sicherheit und Verträglichkeit von Bermekimab in Kombination mit Chemotherapie zu beurteilen. Die Studie wird auch das progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben der Patienten sowie den Zusammenhang zwischen der Behandlungstoleranz und dem funktionellen Status des Patienten bewerten. Es werden auch verschiedene gesundheitsbezogene Sekundärmessungen, darunter Veränderungen der schlanken Körpermasse, die Gewichtsstabilität und der Grad der systemischen Entzündung, ausgewertet. Die Chemotherapie wird in Verbindung mit Bermekimab alle zwei Wochen intravenös durchgeführt, bis die Krankheit fortschreitet. Bei dieser Studie werden umfangreiche historische Daten über die Bauchspeicheldrüsenkrebspopulation genutzt, um sekundäre Endpunkte zu bewerten.



Dr. Hendifar sagte dazu: "Wir haben eine hervorragende Verträglichkeit von Bermekimab in Kombination mit der Chemotherapie festgestellt. Die therapeutische Aktivität und die Patientenergebnisse scheinen im Vergleich zu ähnlichen Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten vorzüglich zu sein."



John Simard, Präsident & CEO von XBiotech, sagte: "Dies ist unsere erste Kombinationstherapie für Bermekimab und wir freuen uns sehr, dass dieses Medikament die Verträglichkeit und Wirksamkeit der Behandlung von Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs verbessern kann. Wir danken Cedars-Sinai, Dr. Hendifar und vor allem den tapferen Patienten für die Teilnahme an der Studie."



Die Prognose für fortgeschrittenen Bauchspeicheldrüsenkrebs bleibt trotz jahrzehntelanger Studien weiterhin schlecht. [1] Das 5-Jahres-Überleben liegt trotz Verbesserungen bei der Chemotherapie, den chirurgischen Ergebnissen und den Diagnosetechniken weiterhin unverändert bei knapp 5 %. [1, 2] Abgesehen von der zytotoxischen Multi-Wirkstoff-Therapie gab es in letzter Zeit keine Fortschritte bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs oder der damit verbundenen Cachexie. Es hat sich gezeigt, dass Bermekimab sich auf ganze Gruppen von Symptomen positiv auswirkt und bei Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium zu Verbesserungen wie verminderten Schmerzen und weniger Müdigkeit, größerem Appetit und einer Erhöhung der Magermasse führt. Bei Patienten, bei denen diese Verbesserungen eintraten, stellte sich heraus, dass das Tumorwachstum langsamer fortschritt, die schwerwiegenden Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Krankheit sich erheblich verringerten und etwa eine dreifache Verbesserung des Überlebens zu verzeichnen war. [3]

Über therapeutische True Human-Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Menschen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Nachdem diese für verschiedene Krankheitsbereiche entdeckt und klinische Programmen mit ihnen durchgeführt worden sind, hat sich gezeigt, dass die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial besitzen, die natürliche Immunität des Körpers zu nutzen, um Krankheiten mit einer erhöhten Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.



Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären Technologie der Marke True Human widmet. XBiotech baut zurzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien auf, um die Standards der Pflege in der Onkologie sowie bei Entzündungszuständen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, die darauf ausgelegt sind, neue Therapien schneller, kostengünstiger und flexibler zu produzieren, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com .

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern und Wortverbindungen wie "dürfte", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwarten", "planen", "überlegen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "weitergehen" oder den Negierungen solcher Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, die zukünftige Ergebnisse und Umstände vorhersagen, unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurden. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Angaben, die in der Rubrik "Risikofaktoren" in bestimmten Teilen unserer SEC-Einreichungen angegeben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Performance, und unsere tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, der finanziellen Lage und der Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können sich wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterscheiden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, sind nur zu dem Datum dieser Pressemitteilung aktuell. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ereignisse.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930