Die Aktien von Beyond Meat sind am Donnerstag beeindruckend stark an der US-Börse Nasdaq gestartet. Der erste Kurs der Aktie des kalifornischen Herstellers veganer Fleischersatzprodukte für Burger und Tacos lag bei 46,00 US-Dollar - und das Papier kletterte munter weiter. Zuletzt kostete es 61,87 Dollar. Damit lag der letzte Kurs fast 150 Prozent über dem am Mittwoch bereits auf 25 Dollar angehobenen Ausgabepreis.

Insgesamt gab Beyond Meat 9,63 Millionen Aktien aus und nahm damit 241 Millionen Dollar ein. Gemessen am Ausgabepreis wurde das Unternehmen mit etwa 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Der jüngste Aktienkurs läuft bereits auf rund 3,5 Milliarden Dollar Börsenwert hinaus.

Beyond Meat wird unter anderem von Microsoft-Gründer Bill Gates und dem Schauspieler Leonardo DiCaprio unterstützt. Eigentlich war geplant, nur Aktien im Wert von 184 Millionen Dollar auszugeben, wobei die Preisspanne zwischen 19 und 21 Dollar hätte liegen sollen./ck/stw

