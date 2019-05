Von Max Bernhard

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der EU ermitteln auch die chinesischen Kartellwächter gegen deutsche Autohersteller wegen des Verdachts von Absprachen bei der Entwicklung von Abgassystemen. Ein Volkswagen-Sprecher sagte, die chinesischen Behörden hätten ihre Untersuchungen im April aufgenommen. Die Ermittlungen beruhten auf Themen, denen auch die EU-Kommission nachgehe.

Volkswagen und auch die Töchter Audi sowie Porsche würden mit den Behörden in China zusammenarbeiten und auf die Anfrage nach Informationen reagieren, ergänzte der Sprecher. Volkswagen hatte zuerst in seinem Erstquartalsbericht über die Anforderung von Informationen in China berichtet.

Ein BMW-Sprecher sagte, der Autobauer habe Kontakt zu den chinesischen Kartellbehörden. Er wollte sich aber mit Verweis auf interne und externe Untersuchungen nicht im Detail zu dem Thema äußern. Eine Daimler-Sprecherin sagte, der Konzern kooperiere vollständig mit den chinesischen Behörden.

Die EU-Kommission verdächtigt die Autohersteller, mit Absprachen bei Technologie zur Reduzierung von Emissionen den Wettbewerb untergraben zu haben.

