(shareribs.com) New York 02.05.2019 - Die Rohstoffmärkte liegen am Donnerstag unter Druck. Vor allem für Rohöl geht es abwärts, nachdem die Förderung dort auf ein Rekordhoch stieg. Auch der Goldpreis bewegt sich weiter nach unten. Die Marke von 1.300 USD für die Unze Gold ist vorläufig in weite Ferne gerückt. Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank zur Wirtschaft und der sich daraus ergebenden Implikationen ...

