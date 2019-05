The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2019



ISIN Name



BMG070251027 AURIS MEDICAL HLDG SF-,02

CA6538971087 NICKEL ONE RESOURCES INC.

CA83425Q1054 SOLIUM CAPITAL INC.

FR0010397760 AUPLATA EO -,08

HK0000051067 HOPEWELL HLDGS NEW

NZTMEE0003S8 TRADE ME GROUP LTD

US10807Q4038 BRIDGELINE DIG. DL-,001

US18451C1099 CLEAR CHANNEL O.H.A DL-01

US46059T1097 INTERNET IN.JP.ADR 1/2/ON

US8716393082 SYNERGY PHARMAC. DL-,0001