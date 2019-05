In einer Umfrage sprechen sich 62 Prozent gegen einen Steuer-Aufschlag auf Sprit und Heizöl aus. Nur bei Anhängern der Grünen hätte der Vorschlag eine Mehrheit.

Die in der Großen Koalition umstrittene CO2-Steuer für mehr Klimaschutz ist bei den Deutschen nicht sehr populär. Nur gut ein Drittel (34 Prozent) sprach sich in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage für den ARD-"Deutschlandtrend" für den Steuer-Aufschlag etwa auf Sprit und Heizöl aus, 62 Prozent dagegen.

Eine Mehrheit findet die CO2-Steuer, für die unter anderem Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wirbt, nur bei den Anhängern ...

