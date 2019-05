Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Finanzinformationen, hat der Kreditlebenszyklus-Managementlösung CreditLens wesentliche neue Funktionen für Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate, CRE) hinzugefügt. Die auf der neuesten cloudbasierten Technologie aufbauende CreditLens-Plattform hilft Finanzinstitutionen dabei, ihre kommerziellen Kreditprozesse zu digitalisieren, um schnellere und besser fundierte Kreditentscheidungen zu ermöglichen. Die neue CRE-Kapazität spart Kunden Zeit, weil sie über die CreditLens-Plattform direkten Zugang zu einer leistungsfähigen CRE-Funktionalität erhalten, während ihnen eine tiefer fundierte Informationsgrundlage für die CRE-Kreditverwaltung zur Verfügung steht.

Kunden des neuen CreditLens-Moduls für Gewerbeimmobilien können fortan gewerbliche Immobilien auf Einzel- oder Sammelbasis analysieren, um ihre Kreditvergabeentscheidungen zu unterstützen. Das Modul ist vollständig mit anderen CreditLens-Modulen integriert und so konfigurierbar, dass unternehmensweit einheitliche Erfahrungen gewährleistet sind. Nutzer können sofortige aktualisierte Analysen wie einzelne und kombinierte Nettobetriebseinnahmen, den Schuldendeckungsgrad, die Beleihungsquote sowie andere kundenspezifische Quoten generieren.

Außerdem können Kunden von CreditLens über ein verbessertes Integrationsrahmenwerk auf zusätzliche Analysetools zugreifen, darunter die CMM (Commercial Mortgage Metrics)-Lösung, eines der begehrtesten CRE-Tools. Die CMM-Lösung kombiniert Immobilien-Leistungsprognosen mit Daten für gewerbliche Hypothekendarlehen, um Informationen über die Ausfall- und Einbringungsquoten von CRE-Geschäften zu generieren. Dank der nahtlosen Integration zwischen dem CMM-Modell und der CreditLens-Plattform von Moody's Analytics sind Kunden in der Lage, potenzielle Geschäfte zügiger zu überprüfen, zur Freigabe fertigzustellen und die Wertentwicklung der Transaktionen zu überwachen ohne Kompromisse bei der Qualität.

Mit der Berichtsdatenbank der CreditLens-Plattform können Kunden ihre CRE-Risikoprofile überprüfen und verwalten, so dass ein einheitlicheres Portfolio-Berichtswesen entsteht. Mit ihrem auf Integrationsflexibilität ausgerichteten Konzept bietet die CreditLens-Plattform unseren Kunden bessere Einblicke in Gewerbeimmobilien sowie eine effizientere Darlehensvergabe.

"Wir freuen uns, Gewerbeimmobilien-Funktionalität im Rahmen unserer Kreditlebenszyklusplattform anbieten zu können", so Annie Choi, Senior Director of Product Management bei Moody's Analytics. "Kunden haben fortan Zugang zu führenden Analysetools, die speziell auf CRE-Prognosen und das Risikomanagement zugeschnitten sind, ohne die CreditLens-Plattform zu verlassen."

Weitere Informationen über die CreditLens-Lösung von Moody's Analytics CreditLens.

Die CMM-Lösung ist Teil des Lösungsangebots von Moody's Analytics für Gewerbeimmobilien, darunter REIS Network, ein System vernetzter Immobiliendatensätze und Risikoanalysetools, neben Wirtschaftsprognosen und CMBS-Daten auf Einzelgeschäftsebene. Die Gesamtheit dieser Lösungen erlaubt es Marktteilnehmern, bessere und schnellere Entscheidungen über den Lebenszyklus von Gewerbeimmobiliengeschäften hinweg zu treffen.

