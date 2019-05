Fonterelli GmbH & Co KGaA: Beteiligungsverkauf DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Fonterelli GmbH & Co KGaA: Beteiligungsverkauf 02.05.2019 / 21:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Geschäftsführung wurde heute darüber informiert, dass eine Vereinbarung zum Verkauf ihrer größten Buy & Build - Beteiligung unterzeichnet wurde. Sofern ein Vollzug der Transaktion, der unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes steht, in diesem Geschäftsjahr (30.6.2019) eintreten sollte, geht die Geschäftsführung nunmehr davon aus, dass die Gesellschaft einen Jahresüberschuss im laufenden Geschäftsjahr ausweisen wird. Kontakt: Dr. Andreas Beyer Geschäftsführer Fonterelli GmbH & Co. KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Mehr Informationen unter www.fonterelli.de 02.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fonterelli GmbH & Co KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Deutschland Telefon: 0 89 81 00 91 19 Fax: 0 89 81 00 91 37 E-Mail: info@fonterelli.de Internet: www.fonterelli.de ISIN: DE000A1TNUU5 WKN: A1TNUU Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 806747 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 806747 02.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A1TNUU5 AXC0305 2019-05-02/21:02