Zu den Hauptgründen zählen "hohe Kosten für Wartung und Support" und "aggressive Verkaufstaktiken und Audits"; die Teilnehmer nennen ferner "kein gerechtfertigtes Geschäftsszenario" als Hauptgrund dafür Oracle SaaS Solutions nicht zu übernehmen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute die Ergebnisse seiner aktuellen Umfrage unter Oracle-Lizenzinhabern publik gemacht. Rimini Street hat diese Umfrage durchgeführt, um ein besseres Verständnis von deren Beziehung zu dem Händler, ihren Anwendungsstrategien und Zukunftsplänen für die Cloud zu gewinnen. In dem Bericht wird herausgestellt, dass die Mehrheit der befragten Oracle-Kunden derzeit ihre Ausgaben bei dem Händler senken oder dies aktiv planen. Hauptgründe hierfür sind die hohen Kosten von Software und Funktionen (61 %), die hohen Kosten für jährliche Wartung und Support (58 %) und die aggressiven Verkaufstaktiken und Audits von Oracle (21 %).

Mehrheit wird weiterhin derzeit lizenzierte Oracle-Anwendungen nutzen

In dem Report heißt es außerdem, dass die Mehrheit der Teilnehmer ihre bestehenden lizenzierten Oracle-Anwendungen weiterhin nutzt und damit ihre derzeitigen Investitionen maximiert. Die Hälfte dieser Teilnehmer hat dabei vor, im Laufe der Zeit zu einer gehosteten Cloudumgebung zu wechseln.1 Der Bericht mit dem Titel "Why Enterprises are Rethinking Their Oracle Relationship and Cloud Strategy" ("Warum Unternehmen ihre Oracle-Beziehung und Cloud-Strategie überdenken") basiert auf Antworten von CIOs, CFOs, IT-VPs, führenden Akteuren im Auftragswesen und IT-Leitern und -Managern aus verschiedensten Branchen und von Unternehmen unterschiedlicher Größe.

Wer über Cloud-Optionen nachdenkt, wählt meist nicht Oracle IaaS und SaaS Cloud

Von den Umfrageteilnehmern, die vorhaben, ihre Oracle-Anwendungen in den Cloud-Infrastructure-as-a-Service (IaaS) zu verlegen, wählen 70 nicht Oracles Cloudangebote, sondern haben sich stattdessen für Lösungen bei Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud entschieden.2 Gleichzeitig planen 80 der Teilnehmer keinen Wechsel oder sind sich nicht sicher, ob sie auf die Software-as-a-Service-Angebote (SaaS) von Oracle umstellen sollen. Die Hauptgründe dafür, nicht auf den Oracle SaaS umzustellen sind:"Aktuelle Anwendungen erfüllen Geschäftsbedarf, kein gerechtfertigtes Geschäftsszenario" (53 %), "Zu teuer" (30 %) und "Umstellung zu disruptiv" (28 %). Außerdem äußerten 63 der Teilnehmer die Besorgnis, auf die Cloud von Oracle festgelegt zu sein, sollten sie sich für eine Umstellung entscheiden.

Probleme mit Oracle-Wartung und -Support

Ebenfalls belastend für die Beziehung zwischen Oracle und seinen Kunden sind laut den Teilnehmern die Kosten für die jährliche Softwarewartung und den Support vom Händler im Kontrast zum erkannten Nutzen dieses Supports. 46 nennen "hohe Kosten" als derzeitiges Problem Nummer eins bei der Wartung durch Oracle. Weitere Schwierigkeiten, die teilnehmende Oracle-Nutzer nannten, sind die Notwendigkeit, auf die nächste Version zu aktualisieren, um Probleme lösen zu können (30 %), kein Support für Anpassungen (27 %) und das Eskalieren zu einem erfahrenen Ingenieur (24 %). Zusätzlich zu den mit Wartung und Support von Oracle verbundenen Schwierigkeiten wünschen sich mehr als 70 der Umfrageteilnehmer, dass sie mehr von den Softwareerweiterungen von Oracle profitieren, oder sie sind unzufrieden mit der Qualität, die sie von Oracle-Softwareerweiterungen erhalten.

Die von den Umfrageteilnehmern hervorgehobenen Risiken und Befürchtungen hinsichtlich ihrer Beziehung zu und Strategie für Oracle einschließlich der hohen Wartungskosten, des Mangels an Innovationen seitens Oracle und der Befürchtung, auf Oracle festgelegt zu bleiben sind alles Anzeichen für einen Widerstand gegen dem vom Händler vorgegebenen Fahrplan von für vollständigen Support obligatorischen Upgrades sowie der ständigen Patches und Updates, für die erheblich viel Zeit, Geld und Personal nötig sind. Stattdessen möchten die Teilnehmer die Organisation ihres Unternehmenssystems wieder selbst in die Hand nehmen und eine IT-Strategie anwenden, die auf einem businessorientierten Fahrplan mit Schwerpunkt auf Business- statt Händlerzielen basiert.

"Wir waren überlizenziert und hatten mit der Belastung durch hohe Supportkosten zu kämpfen. Außerdem wurden unsere kritischen Wartungsprobleme nicht schnell gelöst", sagte Mike Conroy, Leiter TechOps, Rent-a-Center. "Dank des Wechsels zu Rimini Street erhalten wir jetzt ultraschnellen, erstklassigen Support. So konnten unsere internen Ressourcen entlastet werden, so dass wir uns auf mehr strategische Initiativen konzentrieren können. Ferner konnten wir erhebliche Kosteneinsparungen realisieren, die wir in die Umgestaltung des Geschäfts investieren können. In Zukunft ist unsere IT-Strategie jetzt um unseren aktuellen und zukünftigen Geschäftsbedarf herum organisiert. Dazu gehört auch der Wechsel in die Cloud, wenn dies für unser Unternehmen sinnvoll erscheint und nicht dann, wenn es der Fahrplan des Händlers vorsieht."

Sämtliche Kunden von Rimini Street erhalten den preisgekrönten Support des Unternehmens. Dazu gehören Support für individuelle Anpassungen und Updates bei Steuern, Recht und Vorschriften. Den Kunden wird außerdem ein erfahrener Primary Service Engineer (PSE) zugewiesen, der durchschnittlich über 15 Jahre Erfahrung mit der Unternehmenssoftware der Kunden verfügt. Zudem wird der ultraschnelle Support des Unternehmens mit einem Service-Level-Agreement (SLA) unterstützt, das eine Antwortzeit von 15 Minuten für alle kritischen Probleme sowie eine Antwortzeit von 30 Minuten für Fälle der Priorität 2 garantiert.

"Der vollständige Support für einige Versionen der Unternehmensplattform von Oracle läuft bis 2025 aus. Hinzu kommen die Risiken und Befürchtungen im Zusammenhang mit einer vom Händler vorgegebenen Strategie. Die Kunden bewerten daher ihre Beziehung mit Oracle neu", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Die Lizenzinhaber von Oracle fühlen sich in die Lage versetzt, entsprechend ihrem eigenen, businessorientierten Fahrplan für die Zukunft zu agieren der davon bestimmt ist, was ihr Unternehmen benötigt und nicht davon, was der Händler verlangt. Aufgrund der Entscheidung für den erstklassigen Support von Rimini Street sind unsere Kunden in der Lage, mehr Zeit, Budget und Ressourcen auf die Umgestaltung ihres Geschäfts und auf ihren Wettbewerbsvorteil zu verwenden, statt von den laufenden Kosten und dem Ressourcenbedarf eines vom Händler vorgegebenen Fahrplans zurückgehalten zu werden."

Um eine Ausgabe des Reports "Why Enterprises are Rethinking Their Oracle Relationship and Cloud Strategy" zu beziehen, klicken Sie bitte hier.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen setzt mit seinem innovativen und preisgekrönten Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Supportdienste für Unternehmenssoftware und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Unternehmenssoftware-Anbietern Einsparungen ihrer Gesamtwartungskosten von bis zu 90 Prozent. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.800 Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.comFolgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.(C-RMNI)

