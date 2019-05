Stuttgart (ots) - Wenn über die Rückkehr zur Meisterpflicht im Handwerk nachgedacht wird, erfährt die Branche inzwischen viel Unterstützung aus der Politik - von ganz rechts bis ziemlich weit links. Handwerker sind eine wichtige Wählergruppe für alle Parteien. Das erklärt, warum sich die Politik bereitwillig Lobby-Interessen fügt. Mit Marktwirtschaft hat das nichts zu tun. Wenn ein Handwerker - ob mit oder ohne Meisterbrief - schlechte Arbeit abliefert, wird seine Firma nicht überleben. Der Kunde braucht Wettbewerb, auch beim Preis. Und wenn Betriebe keine geeigneten Lehrlinge mehr finden? Dann liegt das nicht an der gelockerten Meisterpflicht - sondern daran, dass es junge Leute das Handwerk in Zeiten des Job-Booms eher unattraktiv finden.



