FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel berichtete am Donnerstag ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben. Die Aktie der BASF wurde 0,5 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen wird am Freitagmorgen Ergebnisse für das erste Quartal bekannt geben. Adidas, die ebenfalls am Freitag über das erste Quartal berichten werden, zeigten sich dagegen kaum verändert.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.328 12.345 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2019 16:39 ET (20:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.